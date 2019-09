Drømmetreff sendte Haugesund til semifinale

sport

Thore Pedersen og innbytter Torbjørn Kallevåg startet og avsluttet scoringene med hvert sitt drømmetreff. Innimellom nikket Martin Samuelsen inn et flott innlegg fra Christian Grindheim, men på 1-0 ble Mjøndalens Jakob Bergström avblåst for offside selv om det var en motspiller som sendte ham alene gjennom.

– Det er soleklart at ballen kom fra en Haugesund-spiller, og det skulle aldri vært blåst. Vi fikk det ikke med oss. Det er fasit, ærlig og åpent, sa dommer Kristoffer Hagenes til NRK etter å ha sett situasjonen om igjen.

Situasjonen førte til voldsomme Mjøndalen-protester, og trener Vegard Hansen sa at han særlig var skuffet over at fjerdedommeren ikke grep inn.

– Det var åpenbart hva som skjedde, og han sto rett ved siden av meg. Han må ha sett det, sa treneren til NRK, men uten å skylde tapet på den situasjonen.

– Vi hadde ballen mye, men Haugesund var bedre enn oss i begge bokser, og de skjøt to vanvittige skudd i mål. Det er for lett å skape sjanser mot oss, sa han.

Drømmetreff

Det første målet var det flotteste. Det var spilt et drøyt kvarter da Benjamin Tiedemann Hansen slo opp på Thore Pedersen fra egen halvdel. Mjøndalen så ut til å være i full balanse, men 23-åringen dempet ballen på brystet, lot den sprette en gang og klinte til fra nær 25 meter. Ballen duppet ned i mål bak en sjanseløs keeper Julian Faye Lund.

– Jeg kjente at jeg traff godt. Det var en fin ball fra Benji. Jeg dempet den, og så prøvde jeg bare. Det var et lykketreff, sa målscoreren til NRK etter sitt første mål for Haugesund.

– Jeg ble tatt litt på senga, dessverre, sa Lund.

Bortsett fra det øyeblikket var det Mjøndalen som hadde grep om kampen i første omgang, og bruntrøyene øynet semifinaleplass et godt stykke ut i 2. omgang.

Slo tilbake

Rett etter den feilaktige offsideavblåsningen ble Christian Grindheim tatt hardt og lå nede en liten stund, men 36-åringen reiste seg og regisserte angrepet som punkterte kampen. Han kom fram på høyresiden og slo et perfekt innlegg. Samuelsen knuste Quint Jansen i lufta ved lengste stolpe og stanget ballen inn.

Innbytter Olivier Occean skapte spenning med sin redusering fra kort hold på en keeperretur i det 85. minutt, men innbytter Torbjørn Kallevågs skydd i krysset to minutter senere fjernet all tvil. Haugesund har for annet år på rad slått Mjøndalen ut av cupen på bortebane.

Mjøndalen dominerte kampen i første omgang og hadde flere gode sjanser, den største da Bergström i det 38. minutt kriget seg forbi flere Haugesund-spillere inne i feltet og kom alene med keeper. Helge Sandvik svarte med en god redning.

Målvakten var god også da Jibril Bojang nikket fra kort hold etter corner midtveis i 2. omgang, men ikke like patent da han ga retur rett i beina på Occean etter Bojangs avslutning ved Mjøndalens redusering.

I fjor hentet Mjøndalen opp to mål mot Haugesund i cupen, men tapte etter straffesparkkonkurranse. Denne gang ble ikke avslutningen like dramatisk, takket være tre vakre Haugesund-scoringer.

