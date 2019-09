sport

Norge møter Argentina, Japan og Brasil i en turnering i Stavanger dagene som kommer. Denne erstatter kampene som vanligvis spilles i Norge i november.

– Dette er turneringen vi får før VM. Den skal brukes godt. Det er noen spillere på rekruttlaget som kan slå seg inn i VM-troppen, sier landslagssjef Hergeirsson.

For med flere av de etablerte stjernene ute med skader, er mange unge og lovende spillere på plass i Stavanger.

Hergeirsson tror venstrehendte Skogrand kan spille VM. Hun ble mamma i vår, men er ikke med i Stavanger.

– Hun er på gang og kan absolutt rekke det. Det er for tidlig nå, og det er greit å ta det i riktig rekkefølge. Det ser lovende ut med henne, sier islendingen til NTB.

Skadetrøbbel

En rekke spillere, deriblant Nora Mørk og Henny Ella Reistad, er uaktuelle på grunn av skader.

I tillegg er tre andre navn noe usikre med tanke på mesterskapet: Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Vilde Mortensen Ingstad.

– Ingstad er med stor sannsynlighet aktuell for VM. Det går bra med Amanda, men hun er nå denne uka klarert for å trene håndball annenhver dag. Selv er hun innstilt på å være helt 100 prosent klar for å komme tilbake. Det er liten sjanse for Amanda og VM, sier Hergeirsson.

– Veronica sliter fortsatt med skadeproblematikken sin. Den har i perioder vært bedre, men så er det kommet tilbakefall. Slik det ser ut nå, er det uaktuelt med VM for henne.

Mangler keepere

Silje Solberg var ikke med på onsdagens pressetreff. Den norske førstekeeperen var ikke i slag og sto over.

– Hun er småuggen, men ikke noe alvorlig. Hvis det hadde vært kamp i dag, hadde hun ikke spilt, sier landslagssjefen.

Fra før er det klart at målvaktene Katrine Lunde (kneskade) og Kari Aalvik Grimsbø (prioriterer klubblaget på grunn av utfordringer med knærne) ikke spiller VM.

VM spilles i perioden 30. november-15. desember i Japan. Norge er i gruppe med Cuba, Angola, Nederland, Serbia og Slovenia.

(©NTB)