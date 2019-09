Solbakkens FCK snublet videre i cupen mot 2.-divisjonslag

sport

Nicklas Bendtner fikk sin første kamp fra start for FCK, men både han og lagkameratene slet med å overliste hjemmelagets keeper Tim Lund. Målvakten spilte en kjempekamp, men til slutt var det FCK-keeper Karl-Johan Johnsson som ble helt da han reddet to straffespark.

FCK scoret på alle sine fire ved Bendtner, Carlos Zeca, Carlo Holse og Victor Nelsson og kunne dermed puste lettet ut etter å ha sikret avansement til åttedelsfinalen.

– Jeg kan ikke utsette noe på spillernes innstilling, for den var god, men det var altfor mange dårlige beslutninger, sa Solbakken, som særlig mente at flere spillere spilte på fot i stedet for i rom.

Hillerød, som er på 4.-plass i sin avdeling i 2. divisjon, gjorde det vanskelig for storfavoritten. Solbakken mønstret et reservepreget lag fra start, men har lyst på et cupeventyr og byttet inn Zeca ved pause, Dame N'Doye og Viktor Fischer i 2. omgang.

– Bendtner skulle ha spilt bare 60-70 minutter, N'Doye resten. I stedet ble det 120 på Bendtner og 50 på N'Doye, og det var ikke ideelt for en spiller som akkurat er tilbake etter skade, sa Solbakken, som også kunne fortelle at Sten Grytebust må opereres etter å ha blitt skadd på trening mandag.

Tross FCK-dominans i spill og sjanser var det Hillerød som tok ledelsen da Jonathan Witt i det 72. minutt steg til værs og nikket et hjørnespark i mål. Fire minutter senere utlignet Fischer framspilt av Rasmus Falk. Fischer holdt på å avgjøre i det 85. minutt, men hans avslutning traff stolpen.

I første ekstraomgang ble Falk utvist med to gule kort, og Hillerød øynet en sensasjon. Etter noen minutter ble det imidlertid spill ti mot ti, etter at også Nikolaj Kristensen ble utvist.

Da avgjørelsen skulle falle på straffespark, viste superligalaget seg omsider som det beste.

AaB hadde ingen problemer med å sikre sitt avansement i cupen. Kasper Kusk scoret de fem siste målene, alle etter pause, da Vejgaard ble slått 6-0 på bortebane.

