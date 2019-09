Ødegaard med eventyrlig assist i 3-0-seier

sport

Mikel Oyarzabal ble servert av nordmannen i det 19. minutt. Ødegaard fikk ballen litt ute til høyre, slo med førsteberøringen tunnel på Tomas Pina og skar inn på banen. Så tredde han ballen mellom backen Martin Aguirregabiria og stopper Lisandro Magellan og fant Oyarzabal rett foran keeper.

Høyrekanten hadde en enkel oppgave med å slå ballen flatt i mål, og dermed var hjemmelaget i ledelse i baskerderbyet.

Oyarzabal skulle bli kampens store spiller med to mål og en assist. Han sto for innlegget da spissen Willian José nikket inn 2-0 i det 32. minutt, og han satte inn straffesparket hjemmelaget fikk etter at VAR avslørte en hands på Adrian Marin kort før pause.

Det meste var avgjort ved halvtid, men Ødegaard og lagkameratene fortsatte å skape sjanser og moro for hjemmetilhengerne, uten at det ble flere scoringer.

Det burde blitt 4-0 mot slutten, men Portu misbrukte et straffespark som ble dømt etter at Mikel Merino ble felt av Manu Garcia. Alavés-kapteinen fikk sitt annet gule kort og ble utvist i den situasjonen.

Med seieren er Real Sociedad oppe på 2.-plass på tabellen, ett poeng bak Real Madrid.

