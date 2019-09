Holmenkollen får verdenscupfinalen i skiskyting til 2022

sport

Holmenkollen har vært arena for finalen i verdenscupsesongen til skiskytterne to ganger tidligere. Nå har Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU) vedtatt at Norges nasjonalanlegg skal huse finalen årlig fram til 2022.

IBU-president Olle Dahlin skryter i en pressemelding av hvordan rennene i Holmenkollen blir organisert.

– Når du legger til fantastisk atmosfære med entusiastiske publikummere i en legendarisk arena, får du virkelig en verdig avslutning på en lang og spennende sesong, sier Dahlin.

Da skiskytterne huset Holmenkollen i år var nær 27.000 publikummere til stede, fordelt på fire konkurransedager.

Neste års finale skjer 20.–22. mars.

Holmenkollen Skifestival har siden 2017 hatt ansvaret for gjennomføringen av verdenscupen i skiskyting i Oslo.

(©NTB)