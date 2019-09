Romero reddet United-avansement med strafferedning

sport

17-årige Mason Greenwood ga United ledelsen foran 58.313 tilskuere på Old Trafford, men 16 år gamle Luke Matheson utlignet for gjestene.

«Du får sparken i morgen» sang Rochdale-supporterne i retning av Solskjær, men til sist var det hjemmelaget som sikret avansement.

– Når vi tar ledelsen, skal vi tenke «kom igjen, lag ett til». Det er en læringskurve, sa Solskjær etter kampen.

– I denne klubben lener vi oss ikke tilbake og tenker at ett mål er nok. Det er ikke hva vi ønsker her.

Juan Mata, Andreas Pereira, Fred, Greenwood og Daniel James var sikre fra ellevemeteren. Romero reddet straffen fra Rochdales Jimmy Keohane, og United vant 5-3.

Trekningen ga bortekamp mot Chelsea i åttedelsfinalen.

Ni endringer

Det så lenge ut som United skulle bli reddet av Greenwoods scoring etter 67 minutter. I angrepet var det 17 år gamle Greenwood på topp mellom rutinerte Jesse Lingard og 19-åringen Tahith Chong som skulle gjøre jobben for United. Solskjær gjorde ni endringer fra forrige seriekamp.

Det var nettopp en pasning fra Lingard som Greenwood smelte i mål med venstrefoten i annen omgang. Det syntes å gå mot seier.

– Han er like god med begge beina, og det må være et mareritt for forsvarere å være en mot en mot ham i boksen, sa Solskjær om unggutten.

Åtte minutter etter ledermålet svarte Rochdale. Etter en periode med mye flott fotball klarte 16-åringen Matheson å overliste Sergio Romero, som hadde fått ansvaret mellom stengene. Matheson dukket opp på bakre stolpe og banket ballen i mål som om han ikke hadde gjort annet.

Vanskelig

United hadde ballen mye i 1. omgang, men klarte aldri å få den i mål. Paul Pogba var tilbake på midten, og det burde gitt United litt ekstra energi i en ellers vanskelig periode.

Etter en halv time hadde United en god mulighet ved Pogba. Franskmannen fintet skudd og sendte i vei et innlegg som strøk stolpen.

Fire minutter senere fant Greenwood Pogba med en flott pasning, men franskmannen klarte ikke å få headingen under tverrliggeren.

Etter Rochdales overraskende utligning skapte hjemmelaget mye. United trykket på de siste ti minuttene, men Rochdale la seg i forsvar med alle mann. Gjestenes sisteskanse Robert Sanchez var også en vanskelig mann å overliste, men i straffesparkkonkurransen måtte han se seg slått fem ganger på rad.

