Viking til semifinale i cupen etter straffedrama mot Aalesund

Aalesund slo ut Rosenborg på straffer i åttedelsfinalen, men falt etter straffedrama i kvartfinalen.

Viking skjøt først, og Tommy Høiland scoret sikkert. Niklas Castro svarte. Even Østensen scoret, men Oddbjørn Lie scoret også. Adrian Nilsen Pereira var sikkerheten selv, mens Ståle Sæthre bommet for AaFK med et skudd i keeperhøyde.

Samúel Kári Fridjónsson satte Viking fjerde forsøk. Wílmer Azofeifa reduserte, mens det hjalp lite da Zlatko Tripic scoret.

På overtid på stillingen 1-1 ble hjemmelaget helt klart snytt for straffe. Aron Thrandarson var på vei gjennom inne i feltet. TV-reprisen viste at islendingen ble hektet bakfra av Viljar Vevatnes bein, men dommer Kai Erik Steen unnlot å dømme, til ville protester.

Aalesund og trener Lars Bohinen synes å være på full fart tilbake til Eliteserien etter å dominert stort i 1. divisjon.

Bjarne Berntsen og Viking på sin side var høyt oppe etter 4-0-seiren borte mot Vålerenga i helgen uten flere av de beste spillerne på plass. Tilbake på laget i jugendbyen var både Zlatko Tripic og Tommy Høiland. De to skulle dominere Vikings mange offensiver.

Stengte trening

Det kokte litt i forkant av kvartfinalen ettersom Bohinen hadde stengt en av lagets siste treninger. Det er aldri populært hos lokal presse.

Niklas Castro sendte hjemmelaget i føringen etter ti minutter på en straffe. Sondre Falk ble tatt ulovlig av Fredrik Torsteinbø inne i Viking-feltet etter et flott soloraid fra egen banehalvdel.

Etter den flotte starten tok gjestene mer og mer over. Kombinasjonen Tripic/Høiland var giftig. Tripic fant Høiland inne i feltet, sistnevnte la tilbake til Fredrik Torsteinbø som satte ballen lavt nede ved stolperota. Dermed var man like langt.

Mye Viking

I annen omgang ble det mye Viking. Hjemmelaget hadde mye ball, men klarte ikke å spille seg til giftige sjanser. Viking var derimot farlig framme flere ganger. Nærmest var Høiland etter en frekk frisparkvariant. I stedet for et skudd i god posisjon kom en vipp som havnet hos Høiland på løp inne i feltet. Jonas Grønner fikk ryddet opp.

Utover i omgangen kom divisjonsforskjellen tydelig fram mellom lagene. Gjestene hadde et betydelig høyere tempo i alt de foretok seg. Da innbytter Pape Habib Gueye var på vei igjennom ble han effektivt løpt opp av Viljar Vevatne.

Tre-fire minutter før slutt fikk Kristian Thorstvedt en god mulighet på Sondre Bjørshols flotte innlegg fra kanten. Han forsøkte å avslutte på direkten, men klarte ikke å styre ballen på mål.

I første ekstraomgang klarte ingen av lagene å spille seg til særlige store sjanser, men kampen var plutselig blitt jevn og spennende igjen.

I 2. ekstraomgang hadde begge lag gode sjanser, men nærmest var Gueyes skudd som Iven Austbø så vidt fikk til slått til corner.

Viking var sist i semifinale i 2015 og vant sitt siste av tre NM-gull i 2001.

