Grøvdal klar for VM-finale etter nervepirrende minutter

sport

Grøvdal ble liggende langt foran i feltet fra start, men utover i løpet var det en trio i tet som stakk av, mens Grøvdal ble liggende i gruppen bak. 29-åringen så ut til å slite i varmen mot slutten, og i mål ble hun nummer seks på tiden 9.28,84.

De tre beste i hvert av de tre heatene gikk direkte til finalen. I tillegg skulle seks utøvere videre på tid. Siden Grøvdal løp det første heatet, ble det nervepirrende minutter for 29-åringen mens hun ventet på at resten skulle komme i mål. Til slutt ble det oppløftende nyheter for Grøvdal.

Hun hadde en av de seks beste tidene og dermed er hun klar for mandagens finale.

–Jeg så det andre heatet og tenkte at dette går ikke. Men de to første heatene var bedre enn det tredje, så det var deilig. Det frister å si at dette var planlagt, men det er jo ikke sant, sier en blid Grøvdal etter at finaleplassen ble sikret.

Nå venter finale mandag. Hun hadde nest dårligst tid av de 15 som stiller til start der.

– Finaledagen må bli lettere. Det var hardt og brutalt for min del utpå der i dag. Det kan bare gå oppover fra i dag. Nå er jeg i finalen og da kan alt skje. Det blir bare å klamre seg fast og springe for en god plassering, sier Grøvdal.

29-åringen har personlig rekord på 9.13,35 på 3000 meter hinder. Hun skal også løpe 5000 meter i VM.

(©NTB)