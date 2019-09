Safari-rallyet i Kenya tilbake på VM-kalenderen, løp på seks kontinenter

sport

Det melder Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), som fredag publiserte en terminliste med 14 rallyer. Også New Zealand og Japan er tilbake på terminlista i rally-VM, mens Korsika, Australia og Spania mister sine VM-runder.

Kenyas president Uhuru Kenyatta var raskt ute med bifall etter avgjørelsen.

– Det er min glede å kunne fortelle Kenyas og Afrikas folk at prosessen er fullført og at Safari-rallyet etter 18 års ventetid er tilbake på terminlista i rally-VM, sa han. Presidenten har drevet lobbyvirksomhet for å få rallyet tilbake i WRC. Det ble strøket i 2002 på grunn av bekymringer omkring sikkerhet, organisasjon og økonomi.

Afrika har ikke vært på terminlista siden da. Neste år blir det VM-runder i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia, Afrika og Australasia, melder wrc.com.

Globalisering

– Det er ingen hemmelighet at vi har ønsket ytterligere å globalisere VM ved å få flere løp utenfor Europa, og det har vi oppnådd, sier Oliver Ciesla. Han er direktør for WRC Promotor, som eier de kommersielle rettighetene til rally-VM.

Når rally-VM er tilbake i Japan blir det ikke på Hokkaido, der det er avviklet VM-runder før, men i Nagoya på hovedøya Honshu. Det blir et asfaltrally som avslutter sesongen i november.

Safari-rallyet var beryktet som det lengste, vanskeligste og farligste rallyet i kalenderen. Det skal avvikles i juli som det åttende rallyet i sesongen. Rally New Zealand er tilbake etter sju års pause og avvikles i september.

De tre rallyene i Amerika skal avvikles etter hverandre i mars, april og mai.

Terminlista

Slik blir rally-VM i 2020:

1: Rally Monte-Carlo 23.-26. januar.

2: Rally Sverige 13.-16. februar.

3: Rally Mexico 12.-15. mars.

4: Rally Chile 16.-19. april.

5: Rally Argentina 30. april – 3. mai.

6: Rally Portugal 21.-24. mai.

7: Rally Italia 4.-7. juni.

8: Safari-rallyet i Kenya 16.-19. juli.

9: Rally Finland 6.-9. august.

10: Rally New Zealand 3.-6. september.

11: Rally Tyrkia 24.-27. september.

12: Rally Tyskland 15.-18. oktober.

13: Rally Storbritannia 29. oktober – 1. november.

14: Rally Japan 19.-22. november.

