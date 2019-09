Coleman innfridde og tok VM-gullet på 100-meteren

sport

Tiden er den raskeste Coleman har løpt på noensinne. Fra før hadde han 9,79 som personlig bestetid.

23-åringen tok kommandoen fra start og vant overlegent i Doha-varmen. Veteranen Justin Gatlin (37) tok sølvet med 9,89, mens canadieren Andre De Grasse på bronseplass var ytterligere ett hundredels sekund bak vinneren.

Etter seieren utstøtte Coleman et realt seiersbrøl og hyttet neven i været. Lørdagens prestasjon gjør ham til tidenes sjette raskeste mann.

– Det er en utrolig tid og personlig rekord for meg. Og jeg tror jeg kan fortsette å senke tiden min. Jeg mener jeg fortsatt har ting jeg kan jobbe med og forbedre, sa Coleman, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Unngikk dopingsak

Coleman hadde årets raskeste tid på 100 meter (9,81) før VM, men han har hatt en vrien oppladning til årets mesterskap. I august ble han anklaget for brudd på dopingbestemmelsene, men han ble renvasket for snaue fire uker siden.

Bakgrunnen var at Coleman skulle ha brutt meldeplikten ved tre anledninger i løpet av ett år. Men sprinteren klarte å argumentere for at det første bruddet skulle tilbakedateres, og dermed falt det utenfor ettårsperioden. Da ble det heller ikke opprettet noen sak mot sprinteren, som kunne ha risikert to års utestengelse.

VM-triumfen i Doha er hans første internasjonale gull på utendørsbane. I fjor vant amerikaneren 60-meteren i innendørs-VM i Birmingham.

Han tok sølv på 100-meteren i London-VM for to år siden. Da vant Gatlin, mens Usain Bolt ble nummer tre.

