Warholm herjet seg til VM-finale

23-åringen åpnet aggressivt og lekte seg først over mål på tiden 48,28. Han er med det klar for mandagens finale.

– Jeg kan ta det relativt rolig inn på en sånn tid, sa Warholm til NRK etter løpet.

– Det så bra ut. Men han har nok noe å gå på, ja, sa trener Leif Olav Alnes.

Warholm er blant favorittene til å ta hjem VM-gullet på distansen. Han ønsket naturlig nok å spare mest mulig på kruttet i semifinalen.

– Jeg følte at jeg fikk spart ganske bra med krefter, og da er jeg egentlig veldig fornøyd. Det var det jeg skulle. Jeg kjenner at jeg har løpt, men jeg følte ikke at jeg fikk noe syre. Jeg prøver å springe fort i begynnelsen for å slippe å trykke til på slutten. Det er da man slipper syren, sa han i pressesonen etter løpet.

Sunnmøringen slapp å møte både Rai Benjamin og Abderrahman Samba, og han hadde med det et lettere utgangspunkt i semifinalen enn han kunne hatt.

Begge de to gikk videre fra sin semifinale.

I august løp Warholm tidenes nest raskeste løp da han kom i mål på tiden 46,92 i Zürich.

Warholm er regjerende verdensmester på 400 meter hekk. Han vant distansen i London for to år siden.

