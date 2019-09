sport

Dermed innkasserte jamaicaneren sitt fjerde VM-gull på friidrettens «formel 1-distanse». Hun har også vunnet to OL-gull på 100-meteren.

Søndag var det ventet at småbarnsmoren Fraser-Pryce skulle få tøff matching av blant andre Dina Asher-Smith. Sistnevnte satte britisk rekord med 10,83, men måtte ta til takke med sølvet etter et løp der man tidlig så at Fraser-Pryce hadde overtaket.

Bronsen gikk til Marie-Josée Ta Lou fra Elfenbenskysten. Hun ble klokket inn til 10,90.

