sport

VM spilles i Japan i november og desember. At Norge skal ta gull der, er nå langt på vei usannsynlig.

Løke har unngått alvorlig skader i en lang karriere, men fredag var flaksen også over for henne i en kamp mot Brasil. En menisk (kneet) ble ødelagt. Hun er trolig ute i opp mot et halvt år.

Løke skadet seg da hun skulle snu seg og løpe hjem i forsvar etter et angrep.

– Det føltes som foten satt fast i gulvet. Jeg håpet jo at dette ikke var alvorlig, men det var det jo. Jeg merket at noe ikke var som det skulle inne i kneet. Det er ganske tøft for meg nå, sier Løke til NTB.

Hun høres trist ut, men livner til når samtalen kommer inn på veien tilbake.

Løke håper å bli operert til uka. Så starter jobben med å fullføre et comeback.

– Jeg gir meg absolutt ikke. Det er helt sikkert. Jeg lover å komme sterkt tilbake. Nå er det bare å se framover og bruke tiden godt.

Småribbet

På linjespillerplassen går Norge nå fra å være fulltanket med topper, til en langt mer usikker situasjon. Vilde Mortensen Ingstad har hatt ryggtrøbbel i høst og er ikke med i dagens tropp.

Bare Kari Brattset Dale er helt pigg to måneder før VM-start.

Norge er ikke klar for OL neste år. Dit går vinneren fra VM, men skulle Norge havne litt ned på plasseringslisten i VM, kan det bety en vrien OL-kvalifisering til våren.

Norge har spilt i alle OL-siden gjennombruddet i 1986 med unntak av 2004.

Forfall

I tillegg til Løke er Nora Mørk, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås helt uaktuelle for VM-spill.

For Veronica Kristiansen vurderes sjansen minimal for å rekke mesterskapet. Amanda Kurtovic kan også på det nærmeste regnes bort.

Kari Aalvik Grimsbø har valgt å takke nei til VM. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer Györ.

– Skadekvoten må vel være brukt opp for ti år framover for landslaget?

– Det må vel være sikkert, sier Løke til NTB.

(©NTB)