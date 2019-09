Samuelsen-dobbel holdt til poengdeling for Haugesund

sport

Først sleivet Samuelsen slik at Kristiansunds Amahl Pellegrino kunne score for hjemmelaget. Etter hvilen rettet han det opp og scoret to – hans første seriemål siden april. Like før slutt hamret Kristiansunds Torgil Gjertsen inn 2-2 og sikret poengdeling.

Kristiansund er med det ti poeng bak serietreer Odd. Haugesund ligger fortsatt midt på tabellen.

– Førsteomgangen synes jeg er bra. I annen omgang er Haugesund veldig bra, og vi sliter med å bryte dem ned. Mot slutten er vi oss selv og spiller bra og skaper sjanser. Vi bruker litt for lang tid på å våkne, sa KBK-målscorer Gjertsen til Eurosport.

Hans scoring kom bare minutter etter at Samuelsen kunne ha fullført hattricket for Haugesund.

– Det var synd det, jeg traff stolpen på 2-1 også. Jeg skal sette den der. Vi er ikke fornøyde nå, men vi kan ikke deppe for mye, sa Samuelsen.

Samuelsen-dobbel

I en jevnspilt omgang var Kristiansund som hadde et lite overtak før pause. Etter ti minutter skulle Haugesunds Samuelsen spille en støttepasning, men sendte ballen rett i beina på Kristiansunds Liridon Kalludra. Han spilte rett gjennom til Amahl Pellegrino, som dro med seg ballen og plasserte inn 1-0.

Dermed har Pellegrino scoret i fem kamper på rad – altså i hver eneste kamp for Kristiansund etter overgangen fra Strømsgodset.

Etter hvilen brukte gjestene kun fire minutter på å slå tilbake da Douglas Bergquist slo et innlegg fra venstre. Han fant Samuelsen alene på bakerste stolpe, og 22-åringen gjorde opp for seg da han headet ballen i det venstre hjørnet.

Sen utligning

Under kvarteret senere var Samuelsen på farten igjen. Han fikk ballen på venstresiden og utfordret en KBK-forsvarer før han sendte inn 2-1 via keeper Sean McDermott.

Det var hans to første seriemål etter å ha vært målløs siden april. Samuelsen scoret også i NM-kvartfinalen onsdag.

Kvarteret senere kunne han ha fullført hattricket, men han hamret kula i stolpen.

Seks minutter før slutt vartet Torgil Gjertsen opp med en klassescoring da han vendte av en Haugesund-forsvarer og limte kula i tverrligger og inn i mål til 2-2.

Det ble sluttresultatet, og Kristiansund har dermed en lengre vei å gå for å ta medalje i årets eliteserie etter at serietreer Odd vant sin kamp.

(©NTB)