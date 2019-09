Nytt poengtap for Solskjær og Manchester United etter forsvarskluss

sport

Ole Gunnar Solskjær har fått en tøff start på Premier League-sesongen. Etter sju kamper ligger den tradisjonsrike klubben kun på 10.-plass med ni poeng.

Scott McTominay sendte United i ledelsen, mens formsterke Pierre-Emerick Aubameyang sikret at kampen endte 1-1. Det resultatet kan gjestene fra London være mest fornøyd med ettersom United produserte de største sjansene.

Så langt har Solskjærs mannskap kun innkassert trepoengere mot Chelsea (4-0) og Leicester (1-0). Tap ble det mot Crystal Palace (1-2) og West Ham (1-2), mens oppgjørene mot Wolverhampton, Southampton og Arsenal har alle endt 1-1.

Arsenal står på sin side med tolv poeng og innehar med det 4.-plassen etter sju kamper.

Drømmescoring

Scott McTominay sikret Manchester United et godt pauseresultat med 1-0 like før sideskiftet. Fra 19 meter vartet 22-åringen opp med et vakkert langskudd.

Scoringen kom på en kontring like etter at David de Gea forhindret Arsenal-nettkjenning med en herlig dobbeltredning.

United-ledelsen kunne derimot ha kommet tidlig. Andreas Pereira hadde en god mulighet da han dro seg innom og fikk avsluttet fra 16 meter, men skuddet ble for svakt.

Nytt Aubameyang-mål

Pierre-Emerick Aubameyang har vært toneangivende for Arsenal, og på Old Trafford satte han inn sitt sjuende mål på like mange kamper.

Arsenal utnyttet en svak pasning av Axel Tuanzebe og spilte Aubameyang igjennom. Alene mot De Gea var 30-åringen iskald og lobbet inn 1-1.

Assistentdommer markerte for offside, men ved hjelp av videodømming ble målet korrekt godkjent ettersom Harry Maguire klart opphevet offsiden.

Like etterpå var Bukayo Saka svært nære ved å snu kampen for Arsenal. Unggutten kom upresset til avslutning fra elleve meter, men kneet til Victor Lindelöf fikk avverget til hjørnespark.

Jaktet seier

Foran et engasjert hjemmepublikum presset Solskjærs menn på for tre poeng. Paul Pogba startet sin første seriekamp på én måned og var svært nære ved et langskudd som snek seg like utenfor stolpen.

Noe etterpå banket Harry Maguire til fra 20 meter, men Arsenal-keeper Bernd Leno var med på notene.

Tross et stort United-press i sluttminuttene måtte lagene ta til takke med ett poeng hver. Marcus Rashfords frispark på overtid ble avverget av en våken Arsenal-keeper.

