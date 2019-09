Warholm forsvarte VM-gullet: – Trodde hjertet skulle stoppe over siste hekk

sport

Tross et jevnt oppløp nektet gutten fra Ulsteinvik å la seg slå. Tiden 47,42 holdt til 23-åringens andre strake VM-gull på distansen.

– Dette er så stort, det er sykt. Jeg hadde presset på meg, og det var viktig for meg å ta dette løpet. Det har vært snakket så mye om, sa Warholm til NRK.

Han fortalte at han og trener Leif Olav Alnes hadde en alvorlig prat på vei inn på stadion.

– Han sa til meg at «du er den best trente, den som er best forberedt», sa Warholm.

Var favoritt

Warholm vant overraskende gullet på distansen for to år siden, men denne gangen var han en klar favoritt og leverte varene på ny.

– Jeg fikk mye bank i fjor, og i år nektet jeg å la meg banke, sa Warholm, som tok ut alt.

– Jeg trodde hjertet skulle stoppe over den tiende hekken, sa gullvinneren.

Gikk tøft ut

Warholm gikk tøffest ut og henviste amerikanske Rai Benjamin til sølvet med 47,66, mens hjemmehåpet Abderrahman Samba tok bronsen med 48,03.

Denne sesongen har nordmannen vært den dominerende på 400 m hekk, og han satte under Diamond League-finalen i Zürich i slutten av august, europeisk rekord med 46,92.

– Det var gøy. Det var kjempegøy. Det var fantastisk og nydelig. Ja, dette var godt gjort sa trener Leif Olav Alnes til NRK mens han ble gratulert og omfavnet av landsmenn og støtteapparat på tribunen.

– Vi har hele tiden sagt at det er bedre med godt gjort en godt sagt, dette var godt gjort, sa Alnes.

