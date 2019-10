Gullgutten fikk seiersklem av kjæresten

sport

Fire champagneflasker med stedsmessig alkoholfritt innhold sto klare for hogg da den 23 år gamle gullgutten ankom festen sammen med treneren Leif Olav Alnes.

Som vanlig var det en stivpyntet og svartkledd friidrettspresident Ketil Tømmernes som sto for regien.

– Mine damer og herrer! Nok en gang en stor prestasjon. For første gang har vi en nordmann med to VM-gull i friidrett. Det er fantastisk, folkens. Det er historie. Du er på høyeste nivå hver gang du deltar, sa Tømmernes.

Dette var tredje gang på tre år at det var det seiersfest for Warholm i mesterskapssammenheng. For to år siden var festen i London etter det første VM-gullet, i fjor var det samme opplegg etter EM-gullet i Berlin og i år var det samling nærmere 02 natt til tirsdag lokal tid på hotell Wyndham West Bay i VM-byen Doha i Qatar.

Sliten vinner

Da var det gått i overkant av tre timer siden 23-åringen hadde krysset mållinjen som førstemann på Khalifa stadion.

Etterpå målgang gikk det slag i slag med tjukt av intervjuer, dopingtest og pressekonferanse før ferden gikk videre til det norske løperhotellet der mange av Warholms sponsorer og støttespillere var på plass.

Warholm kom til sin egen fest i kledd en hvit T-skjorte med skriften «I am a F**cking Viking».

– Det er stor stas. Hyggelig at dere er her, sa Warholm.

– Dette gir masse motivasjon til å stå på videre og skape mer magi, sa 23-åringen fra Ulsteinvik.

Økt verdi

Bislett Games-sjef Steinar Hoen var blant dem som var oppmøtt på champagnefesten sammen med Karsten Warholms nærmeste familie med mamma og manager Kristin Haddal og pappa Mikal Warholm i spissen.

– Han kan doble sin markedsverdi etter dette, kanskje tredoble den, sa Hoen til NTB.

