Iuel slått ut i VM-semifinalen

Iuel imponerte stort i forsøksheatet tirsdag, da hun smadret sin egen norske rekord og løp inn til 54,72. Det var nest beste tid av samtlige i kvalifiseringen.

Onsdag klarte hun ikke helt å følge opp i semifinalen. 25-åringen åpnet hardt og fikk det tungt mot slutten av løpet. Iuel var 58 hundredels sekund bak den siste som tok seg videre til finalen.

– Jeg må ta med meg at det er mitt nest beste løp noensinne. Jeg er veldig fornøyd med dette VM-et. Jeg løp gårsdagens løp som om det var det eneste løpet jeg skulle gjøre og satset alt der. I dag hadde vi ingenting å tape, og jeg måtte bare prøve. Så vi gikk hardt ut, sa hun til NRK rett etter løpet.

Trener Leiv Olav Alnes var svært fornøyd med sin elev selv om finalen glapp.

– Jeg synes det er flott. Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det. Det er sånn det må gjøres. Så ble det litt hardt inn mot mål, men jeg synes hun gjør det kjempebra, sa han til NRK.

De to beste løperne i hvert heat, pluss de to bak dem med best tid, går videre til finale. Dermed nådde ikke det norske håpet opp. Iuels heat ble for øvrig vunnet av jamaicaneren Rushell Clayton på 54,17.

