Småheldig Genk holdt Napoli til uavgjort

Det er en solid opptur for det belgiske laget etter å ha sluppet inn hele seks mål mot Erling Braut Haaland og Salzburg i første kamp.

Genk konsentrerte seg i stor grad om å holde tett defensivt i starten, men var også helt med på notene gjennom kampen og skapte en del muligheter. Blant annet hadde Berge et skuddforsøk med venstrebeinet tre minutter før pause. Ballen gikk via et Napoli-bein, og keeper Alex Meret måtte ut i fullstrekk for å slå den til hjørnespark.

I den første omgangen skulle ellers mye dreie seg om den polske spissen Milik, som ikke har scoret for Napoli på fem måneder. Han kom fryktelig nær flere ganger onsdag kveld, blant annet med tre avslutninger i metallet.

Også etter pause var Milik farlig frampå med et par headinger, men det ville seg ikke for polakken, som ble byttet ut etter 71 minutter.

Et snaut kvarter før det hadde Napoli byttet inn Dries Mertens i håp om at den målfarlige belgieren skulle bidra til å avgjøre kampen. Slik gikk det derimot ikke.

Genk tok dermed sitt første poeng i årets mesterliga. Napoli, som slo Liverpool 2-0 i åpningskampen, har fire poeng. Senere onsdag spiller Liverpool hjemme mot Salzburg.

Sander Berge spilte hele kampen på Genks midtbane.

