Suárez i fyr og flamme da Barcelona snudde og vant over Inter

sport

Etter at Lautaro Martínez hadde sendt gjestene i ledelsen etter bare to minutter, var det Luis Suárez som ble den store redningen for Barcelona hjemme på Camp Nou.

Etter timen utlignet han til 1-1 med en lekker volley fra 17 meter.

Snuoperasjonen var komplett med åtte minutter igjen. Lionel Messi forserte fremover i banen og fikk tre Inter-spillere på seg, før han slapp lekkert til Suárez.

Alene med Samir Handanovic var uruguayaneren iskald og satte inn sitt andre mål i oppgjøret. Det avgjorde også kampen.

Men selv om Barcelona trakk det lengste strået til slutt, var det Inter som åpnet soleklart best.

Sjokkåpning

Italienerne sjokkåpnet nemlig på Camp Nou og tok ledelsen etter bare to minutter. Lautaro Martínez kom alene med Marc-André ter Stegen etter en pasning fra Alexis Sánchez, og alene med den tyske målvakten var argentineren iskald. Han banket ballen i lengste hjørne med venstrefoten og sendte Inter opp i ledelsen.

Antonio Candreva satte inn 2-0 etter halvtimen, men ble korrekt vinket av for offside da han fikk pasning av Marcelo Brozovic.

Gjestene hadde også en gigantisk mulighet tre minutter før pause. Stefano Sensi slo inn i boksen og fant Sanchez, men den tidligere Barcelona-spilleren headet upresset utenfor fra fem meter.

Utligningen kom etter drøye timen og var en skikkelig perle. Arturo Vidal fant en åpen Luis Suárez på 17 meter, som på hel volley banket ballen i lengste hjørne. Samir Handanovic i Inter-målet var sjanseløs på det meget godt plasserte skuddet fra uruguayaneren.

Barcelona fortsatte å presse på for ledermålet, og fikk det etter 82 minutter. Messi fikk på seg tre Inter-spillere før han spilte videre til Suárez, som tok et meget godt touch inn i 16-meteren til Inter. Han var klinisk alene med Handanovic og sørget for at det ble 2-1 til spanjolene.

Seieren gjør at de ligger på 2.-plass i gruppen, bak Borussia Dortmund, på dårligere målforskjell.

Hakimi-dobbel

I det andre oppgjøret var det Dortmund som trakk det lengste strået borte mot Slavia Praha etter to scoringer av Real Madrid-eide Achraf Hakimi. Først satte han inn 1-0 etter 35 minutter.

Hakimi fikk en hel banehalvdel å løpe på etter at hjemmelaget hadde etablert et angrepsspill på Dortmunds halvdel.

Marokkaneren fikk ballen av Julian Brandt ute til høyre, dro av Petr Sevcik med en lekker skuddfinte, før han også dro av målvakt Ondrej Kolar. Hakimi skjøt deretter ballen i mål fra ti meter under press av tre hvitkledde spillere.

Punkteringen kom minuttet før full tid. Hakimi ble spilt fri på venstresiden denne gangen, og alene med Kolar skjøt han denne gangen mellom beina på målvakten. Det fungerte like bra – 2-0.

Resten av oppgjøret ble jevn og sjansefattig. Seieren gjør at Dortmund topper gruppe F med fire poeng, før Barcelona og Inter møtes senere i Spania.

(©NTB)