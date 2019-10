Nytt kaos for Mørks Bucuresti, bytter trener for tolvte gang på seks år

sport

Svensken ble ansatt i sommer. CSM skulle virkelig få ro i rekkene med ham på plass. Etter to tap i seriekamper den siste tiden, valgte Ryde å hoppe av. Assistenten Adrian Vasile rykker opp. Han blir CSMs 13. sjeftrener på seks år.

Mørk pådro seg en alvorlig kneskade i slutten av august. Hun er tidligst i spill på forsommeren neste år og har vært mye i Oslo den siste tiden.

CSM betaler sine storstjerner mest av alle i kvinnehåndballen, men på kjøpet får Mørk og co. en klubb helt uten kontinuitet. Trenerbyttene hagler, og klubben har også hatt problemer med å betale ut lønn ved noen anledninger.

– Jeg vet ikke noe om det (uteblitt lønn), men føler jo at det har vært en klubb med litt kaos. Så jeg er litt forberedt. Jeg tenker at det ordner seg sikkert. Dette (overgangen) er noe jeg føler at jeg trenger, sa Mørk til NTB tidligere i år.

