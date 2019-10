Castro tatt ut på det chilenske landslaget

sport

Castro har vært god for et Aalesund-lag som ligger an til å rykke opp til Eliteserien, men få, inkludert han selv, hadde nok ikke trodd at han skulle bli tatt ut i landslagstroppen til Chile med internasjonale stjerner som Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo og Gary Medel.

– Det føles helt sykt ut. Jeg har ikke ord, egentlig. Det er en drøm, sier Castro til Nettavisen torsdag kveld og fortsetter:

– Jeg har drømt om dette siden jeg var liten, å endelig kunne representere det landet jeg har fulgt med. Det er min far de har kontaktet i starten og så fikk Aalesund vite om det. Så har det kommet ut nå. Jeg har snakket med en koordinator, men ellers har jeg gått rundt og ventet spent.

Herjet i 1. divisjon

Han har scoret 16 mål og hatt ti målgivende pasninger denne sesongen for Aalesund, som leder 1. divisjon med elleve poeng med til Sandefjord med fem kamper igjen.

På Instagram skrev han at det var hans største dag i livet etter at offentliggjøringen av troppen ble gjort.

Trener Lars Bohinen skrev følgende på Twitter:

– Nicklas Castro er tatt ut på det chilenske landslaget. Lønner seg å spille bra på Aalesund- Gratulerer Niklas. Men husk; først Raufoss til søndag.

Ingen landskamper før

Angrepsspilleren har aldri tidligere spilt for landslaget til Chile, ei heller aldersbestemte landskamper for Norge. Det at han nå er kalt opp til det chilenske landslaget, gjør at han lukker døren for å spille for Norge.

– Det har ikke vært noe valg for meg, egentlig. Jeg har vært klar på hva jeg helst vil, og det er å spille for Chile. At jeg får sjansen nå er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten, sier Castro.

Chile skal møte Colombia og Guinea i treningskamper i den kommende landslagspausen.

Chile vant Copa America i 2015 og 2016, og havnet på fjerdeplass i sommerens mesterskap.

