Marca: Ødegaard kåres til månedens spiller i La Liga

Nordmannens fantastiske form i baskerklubben gjør at han vinner prisen foran Real Madrids Karim Benzema og Villareals Gerard Moreno, skriver avisen.

Ødegaard har storspilt for Real Sociedad og har best sammenlagtkarakter av alle i avisen Marca. Bare i september har han scoret ett mål, levert to målgivende, ni vellykkede driblinger og 194 pasninger.

Ifølge avisen vil han søndag, i forkant av baskerklubbens kamp mot Getafe, presenteres som månedens spiller i Real Sociedad. Trofeet overrekkes av en ikke navngitt klubblegende, skriver Marca.

20-åringen fra Drammen er på utlån i Real Sociedad, men er eid av hovedstadsklubben Real Madrid.