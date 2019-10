Sesongens første serietap for Celtic

sport

Tapet var Celtics første i serien denne sesongen. Gjestene fikk det blytungt da Ryan Christie stemplet Scott Robinson etter 26 minutter. Christie fikk direkte rødt kort for taklingen.

Med en mann mindre slet Celtic stort mot Livingston, som før oppgjøret hadde tapt tre strake kamper.

Den samme Robinson sendte hjemmelaget i føringen etter 47 minutter. Robbie Crawford fikk tid og rom på 20 meter til å spille en lekker stikker gjennom til Robinson, mellom beina på Kristoffer Ajer. Robinson var iskald alene med Fraser Forster og banket ballen opp i nettaket.

2-0 var et faktum et kvarter før slutt. Målvakt Matija Sarkic sparket over hele banen og fant London Dykes, som var iskald med Forster og lobbet ballen over målvakten. Det var hans tredje mål denne sesongen.

Celtic er fortsatt i tet i serien, men med Rangers-seier over Hamilton senere søndag går Glasgow-laget forbi.

