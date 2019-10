Arctic Race of Norway og kvinnesykling løftes fram i statsbudsjettet

sport

Det ble klart da forslaget til statsbudsjett ble framlagt mandag.

Der framgår det at sykkelrittet Arctic Race of Norway også neste år får 15 millioner kroner i et øremerket tilskudd. I tillegg er det satt av ytterligere 10 millioner kroner som skal gå til «internasjonale sykkelritt i Norge».

Rittene som er aktuelle for å motta penger fra denne potten, må ha lag med World Tour-status på startlisten. Det betyr at Tour of Norway, Ladies Tour of Norway og Hammer Stavanger er de tre aktuelle kandidatene.

Alt tyder på at Ladies Tour of Norway i så måte kan komme godt ut.

«For å bidra til å utvikle kvinnesykling, vil internasjonale sykkelritt for kvinner i Norge bli prioritert», heter det nemlig i regjeringens kommentarer til tildelingen.

I 2019 endte Ladies Tour of Norway opp med å få 4 millioner av de 10 millionene som til slutt ble bevilget til internasjonale sykkelritt i Norge over statsbudsjettet. Tour of Norway fikk fem, mens Hammer Stavanger måtte nøye seg med 1 million.

Det 15 millioner kroner store tilskuddet til Arctic Race of Norway har ligget fast siden 2016. I neste års statsbudsjett er det samtidig flyttet over til posten som heter «kultur som næring».

– Tilskuddet til dette arrangementet er primært næringspolitisk begrunnet og foreslås på denne bakgrunn overført til (denne) posten, skriver regjeringen.

Idrettspresident Berit Kjøll gleder seg over tildelingen.

– Vi er godt fornøyde med at regjeringen ser verdien av internasjonale idrettsarrangementer i Norge, også støtten til Arctic Race. Eksponeringen av Norge, lokal næringsvirksomhet, store arrangementer som også norske toppidrettsutøvere kan strebe etter – alt dette er godt for norsk idrett samlet sett, sier hun.

