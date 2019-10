Idretten får økt momskompensasjon

sport

I tillegg legges det opp til at støtten økes ytterligere slik at ordningen vil ha en ramme på 1,8 milliarder i statsbudsjettet for 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett fremgår det at bevilgningen til ordningen for momskompensasjon økes med 92,4 millioner kroner fra 2019 til 2020.

President i Norges Idrettsforbund, Berit Kjøll, uttalte før helgen at hun hadde store forventninger til momskompensasjonen i neste års statsbudsjett.

Kjøll mener idretten har gått glipp av et tresifret millionbeløp som følge av avstanden mellom ønsket kompensasjon og den faktiske rammen i 2019, og hun forventer «en tydelig opptrappingsplan på momskompensasjon for varer og tjenester i statsbudsjettet».

– At dette blir en av våre viktigste fanesaker fram mot stortingsvalget, er helt åpenbart, sa Kjøll i en pressemelding.

