Stavanger kjørte over Narvik, 8-1-seier og fortsatt uten poengtap

Narvik har fem poeng etter åtte kamper. Både Stavanger og Frisk Asker er feilfrie så langt denne sesongen med sju seirer av sju mulige.

Ifølge Stavanger Aftenblad er seiersrekken tangering av klubbrekorden. Torsdag spiller Stavanger hjemme mot Lillehammer.

Wade Murphy utlignet Brady Maurice Brassards 0-1-mål. Et par minutter senere scoret Patrick Stig Hylland Ulriksen Stavangers andre for kvelden.

Gjestene ordnet så 3-1 og 4-1 i overtallsspill i løpet av vel ett minutt i 2. periode. Ludvig Hoff og Brassart var sist på pucken. Så rant scoringene (Hoff og David Morley) inn til 6-1-ledelse før den siste pausen.

Narvik klarte ikke å score i tredje periode og gikk på et 1-8-tap etter at Markus Søberg scoret to ganger.

Tommy Kristiansen og vertenes Eirik Hopen ble sendt tidlig i dusjen etter en brytekamp uten hansker i førsteperioden.

Tirsdag møtes Storhamar og Sparta i Hamar.

