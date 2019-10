Herlovsen satte scoringsrekord med hattrick da Norge knuste Færøyene 13-0

sport

Caroline Graham Hansen var igjen den store spilleren og noterte tre mål og to assist allerede før Herlovsen kom i målprotokollen med sin 6-0-scoring i det 54. minutt. 31-åringen møtte en dårlig klarering på volley og sendte ballen kontrollert i hjørnet til sitt 65. mål for Norge.

I det 67. minutt tangerte Herlovsen den norske rekorden til Marianne Pettersen på 66 landslagsmål. Hun vant en hodeduell på et innlegg fra Amalie Eikeland og nikket ballen i en bue over keeper.

I det 78. minutt var rekorden til Pettersen historie. Caroline Graham Hansen slo flatt inn fra høyre, og inne i målgården bredsidet Herlovsen ballen i nettaket til 12-0. Dermed har hun scoret flere landslagsmål i fotball enn noen annen norsk fotballspiller, 67 stykker.

Pettersen scoret sitt første landslagsmål i 1994, året før hun ble verdensmester med scoring i finalen, og det siste i 2003.

– Dette har jeg jobbet hardt for, og endelig er jeg øverst på lista, men jeg gir meg ikke nå. Jeg skal gjøre det vanskelig for dem som kommer etter meg å slå rekorden. Jeg håper jeg har mange år igjen, sa Herlovsen til NRK etter kampen.

– Det viktigste var at vi vant, men et delmål var å hjelpe «Isa» til å bli beste målscorer gjennom tidene. Nå er hun helt alene på tronen. Hun er en fantastisk fin fotballspiller, sa landslagssjef Martin Sjögren.

Caro-show

Norge brukte litt tid på å komme i gang mot en svak motstander på kunstgresset i Torshavn. Færøyene la seg veldig lavt og greide innledningsvis å dra ned tempoet, men Lisa-Marie Utland nikket inn ledermålet i kampens 8. minutt på Graham Hansens corner fra venstre.

«Caro» satte selv 2-0 på straffespark i det 23. minutt etter at Eikeland ble felt. I det 37. minutt tok Barcelona-stjernen seg til dødlinjen og slo skrått ut til Eikeland, som behersket plasserte ballen i krysset.

Det ble 4-0 før pause, da Herlovsens skudd traff en forsvarer. Graham Hansen møtte returen med strak vrist og presset skuddet ned i nærmeste hjørne.

– De er litt lavere og mer passive enn vi trodde. Vi ble lokket litt inn i det, men da vi satte opp farten ble det bra, sa Sjögren til NRK i pausen.

Graham Hansen fullførte sitt hattrick med et skudd fra 20 meter i det 52. minutt. Hun gjorde et godt VM i sommer og har herjet for Norge siden da. Hun har åtte mål og en bråte med assist i de tre første EM-kvalifiseringskampene og ble i tillegg matchvinner mot England.

Målfest

Fra 6-0-målet handlet mye om Herlovsen, men andre markerte seg også. Karina Sævik scoret rett etter at hun ble byttet inn. Ingrid Syrstad Engen nikket inn et hjørnespark fra Graham Hansen, som dermed hadde hattrick også i assists, mens innbytter Frida Maanum også tegnet seg i målprotokollen.

Engen ble tomålsscorer med et kjempeskudd før Elise Thorsnes stanget inn et Graham Hansen-hjørnespark til 13-0 og ble tredje norske innbytter med scoring. Graham Hansen ble stående med tre mål og fem assist i Torshavn.

Likevel tilhørte dagen Isabell Herlovsen. Hun scoret sitt første landslagsmål som 16-åring i EM-sluttspillet i 2005 og har nå flere enn noen annen norsk kvinne eller mann.

– Det er lagvenninnene som gjør at jeg kan score målene, og jeg vil si takk til alle sammen, sa Herlovsen, som fikk mange gratulasjonsklemmer.

Hun har ikke lagt skjul på at Pettersens rekord har vært et mål for henne.

– Det er på tide at noen tar den rekorden. Selvsagt er det fristende, og jeg har det i tankene, sa Herlovsen til NTB tidligere i år.

