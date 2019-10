Milan-treneren sparket etter sju kamper

sport

52-åringen klarte ikke å få skikk på den italienske fotballstorheten i løpet av den korte perioden han fikk i trenerstolen. Tirsdag kveld opplyste Milan at Giampaolo er oppsagt etter bare sju serierunder.

– AC Milan kunngjør at klubben har fjernet Marco Giampaolo fra hans stilling som trener for førstelaget. Klubben er takknemlig for arbeidet Marco har lagt ned og ønsker ham alt det beste for hans videre karriere, heter det i en uttalelse på Milans nettsted.

Ingen tidligere trenere i Milano-klubben har fått sparken etter så kort tid, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tungt fall

Milan vant den italienske ligaen i 2011 og ble nummer to året etter. Siden har det vært langt mellom oppturene.

Milan ble nummer fem i Serie A sist sesong, og det har ikke startet spesielt bra denne høsten heller. Giampaolo overtok som hovedtrener i sommer, og under hans ledelse ble det tre seirer og fire tap.

I helgen ble Genoa slått 2-1 på bortebane, men det var ikke nok til å redde trenerens jobb. Milan ligger på 13.-plass i Serie A. Etter landslagspausen venter hjemmekamp mot Lecce.

Italienske medier holder Stefano Pioli som favoritt til å overta Milan-jobben. Han trente sist Fiorentina og har også vært hovedtrener hos Milans byrival Inter.

