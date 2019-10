Nytt hjemmetap for Storhamar

sport

Det ble nesten helt stille blant publikum i OL-amfiet da gjestene fra Sarpsborg avgjorde kampen i løpet av et minutt i tredje periode.

Senere utviklet stillhet seg til pipekonsert da Storhamar ikke klarte å svare på målene fra Hans Kristian Jakobsson og Martin Grönberg. Det er første gang på tre år at Storhamar taper tre strake hjemmekamper.

Laget kom fra strake hjemmetap mot Frisk Asker og Stjernen før tirsdagens kamp. Patrick Thoresen og lagkameratene har i alt tapt fire av ni seriekamper og ligger åtte poeng bak Stavanger Oilers og Frisk Asker, som i tillegg har spilt to færre kamper.

– Det er ikke mye som stemmer akkurat nå, erkjente løperen Robin Dahlstrøm overfor TV 2 etter kampen.

– Vi vil vinne hver kamp, vi. Hadde vi ikke hatt lyst til det, hadde vi ikke hatt noe her å gjøre. Vi må gå i oss selv og finne en måte å snu det på. Vi gjør ganske enkle feil, og vi gir bort altfor mange billige overganger, la han til.

Presset

Det var målløst etter en første periode der Storhamar slurvet litt og ikke fikk spillet sitt ordentlig i gang. Og ett minutt og 42 sekunder senere satt pucken i mål bak keeper Luka Gracnar. 18 år gamle Trym Østby gjorde forarbeidet og fikk sitt første poeng i eliteserien da Victor Öhman omsatte hans fine pasning i scoring.

En keepertabbe gjorde at Storhamar og Jonas Djupvik Løvlie utlignet i undertall etter 28 minutter. Sparta-målvakt Sander Berg, som debuterte for Sparta etter tre sesonger i Stjernen, klønet det til da han forlot målgården og tapte en duell om pucken mot Steffen Thoresen. Sistnevnte serverte den tidligere Sparta-spilleren Løvlie, som enkelt kunne sette inn 1-1-målet.

– Det var viktig å kunne hente tilbake det jeg hadde tapt der. For det var en liten tabbe, sa Berg, som storspilte etter baklengsmålet og ble kåret til Spartas beste spiller.

På tampen av perioden presset Sparta på for et nytt ledermål, og særlig Martin Grönberg fikk flere gode muligheter. Scoring ble det ikke for sarpingene, men overtaket ble en forsmak på det som skulle vente i siste periode.

To kjappe

46.25 var spilt da Sparta omsider fikk lønn for strevet. Raske Niklas Roest fikk pucken og kontret på høyresiden, og en god pasning inn til Jakobsson resulterte i scoring.

51 sekunder senere satt pucken i Storhamar-målet igjen. Hjemmelaget slurvet på ny, og en svak klarering fra Kurt Davis straffet seg. Grönberg plukket opp pucken og hamret den i mål til 3-1.

Senere i perioden pådro Storhamars Phillip Marinaccio og Simen Edvardsen seg utvisninger i løpet av minutt. Sparta fikk dermed sjansen i spill fem mot tre, uten at det gjorde seg gjeldende i form av scoring.

Uansett tok Sparta sin tredje seier for sesongen, og østfoldingene er oppe på 10 poeng. Storhamar har 13 poeng og én kamp mer spilt.

