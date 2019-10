Solbakkens FCK kan bli straffet etter bruk av fyrverkeri

sport

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser på sine nettsider at det er opprettet disiplinærsak mot både FC København-fansen og Malmö-fansen etter den aktuelle kampen. Klubbene blir etterforsket for bruk av fyrverkeri og for å ha hengt opp et regelstridig banner.

UEFA opplyser ikke noe om hva slags banner det er snakk om. Saken skal behandles i disiplinærkomiteen 21. november.

Malmö-tilhengerne skal også ha kastet gjenstander som har blokkert en trappegang under kampen mot FCK.

Europaligaoppgjøret endte 1-1, og lagene møtes igjen i den danske hovedstaden 12. desember.

