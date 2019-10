Nest-Sotra trukket tre poeng

sport

Sotra-klubben opplyste selv til Bergens Tidende torsdag formiddag at den er trukket tre poeng. Tidligere i sesongen ble laget i tillegg trukket ett poeng.

Den siste avgjørelsen fra Norges Fotballforbund betyr at Nest-Sotra faller fra 41 til 38 poeng. Laget blir liggende på 5.-plass, men er betydelig nærmere lagene bak på tabellen. Lagene som havner fra 3.- til 6.-plass i 1. divisjon skal spille kvalifisering om eliteseriespill.

– Det kan være en avgjørelse av stor betydning, sier sportssjef Arve Haukeland i Nest-Sotra til BT.

– En parodi

Nest-Sotra havnet i fjor sommer i såkalt rød sone økonomisk. Poengtrekkene i år kommer som følge av at klubben ikke har klart å oppnådd målene i handlingsplanen fra NFF.

«Klubblisensnemnda har trukket Nest-Sotra tre poeng for ikke å ha nådd delmålet i sin handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet», heter det i en pressemelding fra forbundet.

Trener Steffen Landro sier samtidig at han undrer seg over timingen for det siste poengtrekket.

– Å få poengtrekk etter 26 runder er en parodi. Du sitter med en følelse av at sånt som dette kun skjer i Paradise Hotel, og at det ikke har noe med fotball å gjøre. Men dette må vi leve med. Vi hadde en god posisjon før dette skjedde og er fremdeles med, sier han.

Nardo mister to poeng

Også 2. divisjonslaget Nardo får poengstraff for manglende oppfølging av sin økonomiske handlingsplan. Trønderklubben trekkes to poeng og faller fra 9.- til 10.-plass i 2. divisjon avdeling 1.

I 1. divisjon er det to nye klubber i rød kategori; Sandefjord og Sogndal. De blir pålagt å lage en handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

I 2. divisjon ligger Levanger, Moss, Nardo og Senja i rød kategori. Ingen eliteserieklubber har havnet i den kategorien.

(©NTB)