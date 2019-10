Moreno: – Ingen plan for å stoppe Ødegaard

sport

Det ble som ventet mye snakk om Ødegaard, men Moreno lot seg ikke lokke til verken å overdrive Real Sociedad-spillerens betydning eller å snakke ham ned.

– Fotball er en kollektiv idrett, et lagspill. Det handler ikke bare om en enkelt spiller, og det er flere gode spillere i det norske laget enn Ødegaard. De har (Joshua) King og (Stefan) Johansen, for eksempel, sa han.

Han fikk spørsmål om Ødegaards nye rolle i det norske laget.

– Det kan hende at det ser annerledes ut. Spillere utvikler seg, men om han spiller her eller der er ikke avgjørende for oss, sa Moreno, som uttalte at han føler seg ganske sikker på hvordan Norge vil framstå.

Han ble konfrontert med Joshua Kings uttalelse tidligere fredag om at Ødegaard er god nok for Spanias landslag og at King heller ikke ville gjort seg bort.

– Med full respekt for dem begge vurderer jeg mine egne spillere som best skikket til å få plass i mitt lag, sa han.

Avviste snakk om kontrakt

Moreno har gjennom mye av sin trenerkarriere vært assistent for Luis Enrique, blant annet i Barcelona og på landslaget. Han fikk midlertidig ansvar da landslagssjefen etter seieren mot Norge i mars måtte ta pause for å ta seg av sin alvorlig syke datter. Luis Enriques datter døde i høst, men Moreno fortsetter som landslagssjef. Spania har vunnet alle de seks kvalifiseringskampene under hans ledelse.

– Det har vært en spennende og interessant tid, og jeg møter hver dag med spenning, sa Moreno.

Han ble spurt om tiden er inne for å forhandle om kontraktforlengning ettersom Spania nesten er EM-klar. Det ble kontant avvist.

– Det er ingen problemstilling nå. Vi tenker bare på lørdagens kamp, sa han.

Spania kan bli EM-klar lørdag. Da må Norge slås på Ullevaal, og i tillegg må Romania avgi poeng på Færøyene eller Sverige tape på Malta. Mye mer sannsynlig er det at EM-billetten kvitteres ut tirsdag på Friends Arena utenfor Stockholm.

Stor tropp

Moreno bekreftet at Dani Ceballos og Fabián Ruiz, som har vært usikre med skade, er klare for kamp. Han har enorm bredde i troppen og sa at det kan bli svært ulike lagoppstillinger lørdag og tirsdag.

Totalt har Spania brukt 33 ulike spillere i kvalifiseringen, og hele fem mann er i troppen for første gang under denne samlingen, deriblant tre mulige debutanter.

Lagkaptein Sergio Ramos er den eneste som har startet alle Spanias sju kamper så langt i kvalifiseringen. Han har pådratt seg gult kort i to av dem, og om han får ett til lørdag så må han stå over mot Sverige.

Ramos spiller lørdag sin 168. landskamp og slår den spanske rekorden han en måned har delt med Iker Casillas.

– Han er en spiller jeg har stor glede av å ha i troppen, sa Moreno.

