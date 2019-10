Ny skuffende runde for Ventura i USA

sport

Ventura fikk en blytung start på turneringen da han gikk fem slag over par torsdag. Med det startet han dagen helt nede på 134.-plass, og det måtte storspill til om han skulle klare cuten og få spille videre lørdag og søndag.

Nordmannen løftet seg riktignok noe, men det var ikke i nærheten av nok til å klare cuten. Ventura gikk to slag over par og endte på totalt sju slag over par. Dermed havnet han langt nede på listene.

24-åringen åpnet runden med birdie, men så skulle han falle tilbake på torsdagens nivå. Det ble bogey på hull nummer fem, seks, åtte og ni.

På andre halvdel spilte Ventura langt bedre. Han fikset birdie på både det tiende og ellevte hullet. Birdie ble det også på hull 13. På det siste hullet ble det derimot trøbbel igjen. Der ble det dobbel bogey for Ventura.

