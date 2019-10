Elverum tapte tross sterk åpning i Barcelona

sport

Resultatmessig holdt hedmarkingene faktisk følge med spanjolene et godt stykke. Etter 16 minutter sto det 6-6 etter at Alexander Blonz hadde utlignet på straffe – hans tredje mål i kampen.

Elverum hadde for øvrig ledet 2-0 helt i starten av kampen.

Mot slutten av første omgang ventet noen tøffe minutter for gjestene, og Barcelona fikk med seg en 15-12-ledelse inn i garderoben til pause.

Som i tidligere kamper mot storlagene i mesterligaen viste det seg etter hvert at Elverum er et nummer for liten også lørdag. Sebastian Henneberg markerte seg med sju mål og flere fine assists, men Barcelona tviholdt på ledelsen og giret opp når de trengte det.

Poengløs

Anført av Luka Cindric og Victor Tomas, som scoret henholdsvis sju og seks mål, tok vertene ledelsen med seks mål etter 42 minutter. Da var kampen så å si punktert.

På tampen ble det også mange bomskudd fra ivrige Elverum-spillere, og da ble det umulig å svare på vertenes gode angrepsspill.

Nimålstapet gjør at Elverum blir liggende på 7.-plass i mesterligagruppe A etter fire kamper. Hedmarkingene har tapt samtlige kamper, men har Zagreb bak seg ettersom kroatene har svakere målforskjell.

Også slovenske Celje står med null poeng så langt. Neste helg skal Elverum spille bortekamp nettopp mot Celje.

