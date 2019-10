Italia EM-klar etter ny seier

sport

Italienerne har vunnet samtlige sju kamper i EM-kvalifiseringen og har allerede sikret seieren i EM-kvalifiseringens gruppe J. Dermed kan de puste lettet ut snaut to år etter at VM-kvalifiseringen endte med 0-1-tap mot Sverige i omspillet.

– Det er et fantastisk resultat, særlig med tanke på den forferdelige tiden vi gikk igjennom for to år siden. Vi fortjener dette, og vi er virkelig glade, for vi ønsket dette så mye og har kjempet hardt for det, sa Jorginho etter kampen.

Han scoret Italias første mål på straffespark etter at Andreas Bouchalakis handset i eget felt. Da var det spilt 62 minutter, og italienerne klarte endelig å overliste grekernes målvakt Alexandros Paschalakis.

Kvarteret senere punkterte Bernardeschi kampen med et langskudd. Paschalakis var ikke helt patent da han slapp inn skuddet i lengste hjørne.

Med seieren kan italienerne puste lettet ut og se fram til EM. Mer spenning er det om plassen bak dem i gruppa, som både Finland (12 poeng), Bosnia-Hercegovina (10) og Armenia (10) kjemper om.

Bosnia knuste Finland 4-1 lørdag og meldte seg på i kampen om avansement. Armenia hadde mulighet til å innta annenplassen i gruppa, men mistet ledelsen borte mot Liechtenstein og måtte nøye seg med 1-1 der.

(©NTB)