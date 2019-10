Vålerenga vippet Frisk ned fra tabelltoppen

sport

Stavanger Oilers gjorde nemlig jobben hjemme mot Manglerud Star og tok sin niende strake seier med 4-0. Kampen ble avgjort i annen periode, da Dan Kissel, Brady Brassart og Nolan Zajac scoret hvert sitt mål i løpet av ni minutter.

Frisk sto også med åtte strake seirer før lørdagens runde. Bortekampen mot VIFs «iskrigere» skulle ikke bli av den enkle sorten.

Vålerenga-kaptein Tobias Lindström viste målteft og satte inn 1-0 i overtallsspill etter sju minutter. Samme mann var frampå og pirket inn 2-0 halvveis i kampen på pasning fra Daniel Sørvik.

Det så tøft ut for gjestene da Martin Røymark økte Vålerengas ledelse til 3-0 etter 37 minutter. Men et håp ble tent bare minuttet senere da Victor Björkung hamret pucken i mål via stolpen fra distanse.

Bare nesten

Et nytt Björkung-skudd skulle skape trøbbel for Vålerenga halvveis i tredje periode. Reid Petryk styrte den harde pucken fra svensken videre i mål til 2-3-redusering.

Nærmere kom ikke Frisk, og dermed kunne Vålerenga juble for tre særdeles sterke poeng. Oslo-laget tok seg opp til 3.-plass i eliteserien, men er fortsatt seks poeng bak Frisk og ni bak Stavanger.

– Jeg synes ikke vi er oss selv i de to første periodene. Vi er litt tafatte og slurvete og gir bort mange pucker, og da er Vålerenga et godt nok lag til å straffe oss. Vi spiller en god tredje periode, men i de to første framstår vi ikke på den måten vi vil, sier Frisk-trener Jan André Aasland til Budstikka.

Vålerenga-profilen Jonas Oppøyen var naturlig nok hakket mer fornøyd etter kampen.

– Dette var den deiligste seieren i år. Det var utrolig deilig høre sluttsignalet gå etter at Frisk fikk de to «pissemålene», sa han til VårtOslo.

Storhamar vant Mjøs-derbyet

Storhamar kom tilbake på vinnersporet i «Mjøs-derbyet» mot Lillehammer. I en målrik kamp ble det 6-3 til vertene etter en god tredje periode.

Gjestene rotet bort både 2-0- og 3-1-ledelse, men da Kurt Davis gjorde 4-3 tidlig i sluttperioden, så Storhamar seg ikke tilbake. Steffen Thoresen og Mikael Zettergren scoret hver sin gang og sørget for en komfortabel seier for gultrøyene fra Hamar.

I Sarpsborg vant Sparta 6-1 i lokalderbyet mot Stjernen etter å ha kommet under 0-1 tidlig. I duellen mellom nyopprykkede Grüner og Narvik vant gjestene i forlengning etter at det sto 3-3 etter ordinær tid. Casper Santanen ble dagens mann med både 3-3- og 4-3-målet for Narvik.

