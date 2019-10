VIF avga poeng, LSK Kvinner tok langt steg mot nytt seriemesterskap

sport

Etter at LSK vant 2-1 hjemme mot Avaldsnes i tidligere lørdag, var serietoer Vålerenga nødt til å ta alle poengene i sin hjemmekamp mot Røa for å ha et realistisk håp om seriegull. Det klarte de ikke. Dermed mangler LSK Kvinner kun ett poeng på de tre siste rundene for å kalle seg seriemester.

Lillestrøm-laget står med 48 poeng med tre runder igjen av årets toppserie, mens VIF har 39. Målforskjellen er henholdsvis 46-12 og 37-23, så alt tilsier at LSK skal ta gullet hjem også i år.

Vålerenga tok ledelsen mot Røa ved Maruschka Waldus i 1. omgang, men Rebecka Wanvik Holum utlignet etter 62 minutters spill. Flere mål ble det ikke, og dermed forsvant det realistiske håpet om seriegull for VIF. Kun syltynn teori kan redde hovedstadslaget.

LSK sikret tre poeng lørdag da landslagsspiller og kaptein Ingrid Moe Wold satte inn 2-1 etter en innøvd corner i annen omgang. Seieren betyr at de siste årenes suverent beste lag i norsk kvinnefotball tok et gigantisk steg mot nytt ligamesterskap.

Ingen enkel vei

LSK fikk samtidig ingen enkel vei mot poengene lørdag. Scoringen som skilte lagene, kom da annen omgang var halvspilt. Wold fikk stå alene på skuddhold etter en innøvd corner, og avslutningen som fulgte, endte med at ballen føk inn i nettet over hodet på Avaldsnes-keeper Victoria Esson.

Rett i forkant av scoringen hadde Avaldsnes hatt en kjempesjanse til å ta ledelsen. Brasilianske Giovanna de Oliveira ble spilt alene med LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand, og sistnevnte forhindret scoring med en formidabel redning.

LSK fikk en drømmestart på kampen da veteranen Elise Thorsnes satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill. Avaldsnes slo imidlertid raskt tilbake og utlignet ved brasilianske Duda fem minutter etterpå.

Ufortjent var det ikke. Gjestene yppet seg mot serielederen, som likevel viste seg som det beste laget.

Ny strålende sesong

Mannskapet til Hege Riise stevner mot en ny strålende sesong. Ikke bare har de så godt som sikret seg ligagullet, men de gule og svarte er også klare for semifinale i cupen. Den spilles 26. oktober mot Trondheims-Ørn.

For å fjerne all tvil om seriemesterskapet må LSK ta ett poeng borte mot Kolbotn neste runde. Eller mot Fart (h) eller Stabæk (b) i en av de to siste kampene.

Vålerenga på sin side møter Fart (b), Avaldsnes (h) og Arna-Bjørnar (b) i sine tre siste kamper.

Avaldsnes er nummer fem på tabellen etter lørdagens tap. Rogalandsklubben fikk også keeper Esson skadd mot slutten av kampen. 28-åringen kunne se ut til å ha pådratt seg en kneskade og måtte forlate banen.

I de øvrige kampene i toppserien lørdag vant Trondheims-Ørn 4-0 hjemme mot Kolbotn, Klepp slo Stabæk 5-0 hjemme, mens Sandviken vant 2-0 mot Fart, også det på hjemmebane.

