Bottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken, flagtabbe i fokus

Bottas vant løpet foran Ferrari-fører Sebastian Vettel og Mercedes-lagkamerat Lewis Hamilton. Sistnevnte kan nå ta karrierens sjette VM-tittel under Mexicos Grand Prix om to uker.

Ferrari-duoen Vettel og Charles Leclerc sto i de to beste startsporene søndag etter å ha vært raskest i kvalifiseringen, men det varte ikke lenge. Fra tredje beste startspor skjøt Bottas forbi de to Ferrari-bilene allerede på startsiden og så seg deretter aldri tilbake.

Mercedes-profilen tok sin tredje seier for sesongen, og sørget samtidig for at det ikke bare blir Mercedes-seier i fabrikksmesterskapet denne sesongen. I fører-VM står nå tittelkampen mellom lagkameratene Hamilton og Bottas. De har distansert resten på resultatlistene.

En flaggtabbe stjal for øvrig mye av oppmerksomheten på Suzuka-banen søndag. Det hvite og svarte målflagget ble vinket med én runde for tidlig og skapte forvirring. Tabben fikk også resultatmessige konsekvenser.

Førerne gjennomførte riktignok alle de 53 oppsatte rundene, men formel 1-reglementet fastslår at resultatlista må skrives og VM-poengene deles ut med utgangspunkt i rekkefølgen da flagget ble vist.

Det var gode nyheter for Racing Points-fører Sergio Perez. Han krasjet innledningsvis på sisterunden, men får nå likevel niendeplass han lå på etter 52 av 53 runder. Det gir to VM-poeng.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har gjort det klart at flaggtabben skal sees nærmere på.

Kvalifiseringen til Japans Grand Prix ble kjørt kun noen få timer i forkant av søndagens løp. Den måtte utsettes lørdag som følge av tyfonen Hagibis.

Fem runder gjenstår av årets VM-sesong.

