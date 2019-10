Moreno: – Vi kom for å vinne, men ett poeng er greit

sport

– Jeg synes vi gjorde en god kamp, men vi fikk litt problemer mot slutten da Norge satte inn to tunge og høye spisser som er gode i feltet. Vi holdt ballen i laget for å dra ut tiden, men på overtid kom et langt oppspill vi ikke håndterte, sa han.

– Vi kom for å vinne, men det ble ett poeng. Det er godt nok med tanke på stillingen i EM-kvalifiseringen, men vi kan ikke være helt fornøyde.

Moreno mener at Spania burde ha punktert kampen tidligere.

– Lag som ligger under er nødt til å satse med flere mann i angrep. Jeg synes vi hadde god kontroll, men så kommer det alltid en fase hvor lag som risikerer mye kommer til sjanser. Vi hadde muligheter til å avgjøre før sluttfasen, men så kom vi litt i nød mot slutten, sa han.

Det var Spanias første poengtap i en kvalifisering siden 1-1 mot Italia i Torino 6. oktober 2016. Siden hadde laget vunnet 15 kvalifiseringskamper på rad. Forrige tap kom for over fem år siden, mot Slovakia. Fasit siden da er 24 seirer og to uavgjorte.

Moreno skrøt av lagkaptein Sergio Ramos, som lørdag satte spansk rekord med sin 168. landskamp.

– Han er en fantastisk profil å ha i laget vårt, sa Moreno, som tirsdag må unnvære Ramos i bortekampen mot Sverige. Årsaken er det gule kortet stopperen pådro seg på Ullevaal. Det var hans tredje i kvalifiseringen.

Moreno sendte på banen et lag med spillere fra 11 ulike klubber.

– Det er en ny situasjon og betyr at det er spanske spillere i veldig mange gode miljøer. Jeg skulle gjerne se at det var 7-8 spillere fra samme lag på høyt nivå, men slik er det ikke nå, sa han.

(©NTB)