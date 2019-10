Mer motgang for sykkel-VM i Bergen

sport

Fylkeskommunen i Hordland slipper å utbetale 5,2 millioner kroner til VM-kreditorene, melder Bergens Tidende etter rettsavgjørelsen i Asker og Bærum tingrett.

– Vi tar dommen til etterretning og er fornøyd med utfallet, sier rådmann i Vestland fylke, Rune Haugsdal.

Hordaland fylkeskommune hadde vedtatt å stille med 5,2 millioner kroner i en såkalt usikkerhetsavsetning i forbindelse med sykkel-VM i 2017.

Etter at Bergen 2017 AS gikk konkurs ble fylket nektet å utbetale det som også ble omtalt som en underskuddsgaranti.

I september møttes fylket og konkursboet i Asker og Bærum tingrett. Boet hadde saksøkt fylket for å få ut pengene de mente de hadde krav på.

Konkursboet i Bergen 2017 AS har over 100 millioner kroner i innmeldte krav mot seg.

– Det er viktig at andre arrangører som skal avholde store arrangementer som dette, leser dommen, og sørger for å sikre seg slik at noe slikt ikke skjer igjen, sier bobestyrer advokat Ågne Laastad.

