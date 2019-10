Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»

sport

– Jeg er stolt over måten vi håndterte situasjonen på. Jeg hørte (tilropene) klart som dagen, sa Mings ifølge Daily Mail.

Etter 22 minutter informerte han en av assistentdommerne om at han hadde hørt det han ikke ønsket: Tilskuere som imiterte apelyder.

– Jeg tar meg ikke så nær av dette og synes mer synd på mennesker som har slike meninger, sa Mings.

Under oppvarmingen fikk han merke hva som var på gang fra noen av de bulgarske tilhengerne.

Manchester City-stjernen Raheem Sterling på Twitter:

– Jeg synes synd på Bulgaria. De er representert av noen idioter på tribunen, men med 6-0 reiser vi hjem. Vi fikk med oss det vi kom hit for.

Stopp

England overkjørte bulgarerne. 6-0 under EM-kvalifiseringskampen i Sofia mandag. Kampen ble likevel dominert av rasistiske tilrop til de engelske spillerne fra tribunen. To ganger måtte den kroatiske dommeren Ivan Bebek stanse kampen i første omgang og etterpå kunne man se bulgarske supportere gå vekk fra stadionet.

Etter kampen sa derimot landslagssjefen Krasimir Balakov at han ikke hadde hørt noen rasistiske tilrop mot det engelske laget.

– Det er et veldig ømtålig tema. Jeg tror ikke det finnes ett eneste menneske i Bulgaria som vil si at rasisme er morsomt. Men på samme tid er det veldig rart hvordan dette tolkes i fotball. Jeg hørte absolutt ingenting under kampen, sa Balakov etterpå melder nyhetsbyrået Reuters.

– Oppførte seg fint

De fleste av spillerne på det bulgarske landslaget sa at de heller ikke hadde hørt noen tilrop mot det engelske laget.

– Publikum oppførte seg fint. Jeg hørte ikke noen fornærmelser, sa målmannen Plamen Iliev.

Til og med visepresident Yordan Lechkov i det bulgarske fotballforbundet mente det var skuffende at det ble fokusert på rasisme under kampen og mente det ikke var seriøst under en slik kamp.

Roser kapteinen

Kapteinen på bulgarske laget, Ivelin Popov, forsøkte i pausen å snakke med hjemmesupporterne for å forklare dem at oppførselen mot gjestelaget var uakseptabel. Dette fikk han respekt for av engelske Marcus Rashford som scoret det første målet i kampen.

– Å stå alene slik og gjøre det som er rett, krever mot og er noe som ikke bør blir forbigått i stillhet, sa Rashford.

Over stadionanlegget ble det også, i henhold til UEFA-reglementet, advart mot at kampen kunne bli stanset for godt.

Bulgaria har også tidligere hatt problemer med rasisme på tribunene under fotballkamper. Som en konsekvens var deler av nasjonalarenaen i den bulgarske hovedstaden stengt mandag.

