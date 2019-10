Sørloth gir ikke opp før sjansen er null

sport

– Vi er ikke matematisk utslått ennå, og det vi tenker på nå er å vinne kampene som står igjen, sa han da NTB lurte på om tiden er inne til å rette blikket mot nasjonsligaomspillet i mars.

Det er veldig mye som må klaffe om Norge skal bli toer i gruppe F:

* Norsk seier både mot Færøyene og Malta i november.

* Uavgjort mellom Romania og Sverige.

* Rumensk poengtap borte mot Spania.

* Svensk hjemmetap mot Færøyene.

De tre første punktene kan godt bli oppfylt, noen av dem er til og med sannsynlige. Men et svensk hjemmetap mot Færøyene når en EM-plass står på spill er nok å tro på julenissen.

Bismak

Det vet de norske spillerne, som var langt fra glade i intervjusonen etter kampen.

– Det var en scoring med bismak. Dette var en kamp vi burde vunnet, helt klart. Selv om det ble 1-1, føles det som et tap, for denne kampen var «must win», sa Sørloth til NTB.

Samtidig er det lyspunkter. Norge er ubeseiret i sine sju siste EM-kvalifiseringskamper og avslutter sannsynligvis kvalifiseringen med ni strake uten tap. Laget er felt av uavgjorte kamper. Fem av seks oppgjør mot de tre tøffeste rivalene Spania, Sverige og Romania har endt med poengdeling. Det var for øvrig tredje gang Norge utlignet på overtid.

– Vi er et lag som aldri gir opp, men det var synd at utligningen kom så sent. Hadde vi hatt litt mer tid så hadde vi fått 2-1 i kveld, sa Sørloth.

Alternativer

For annen gang på fire dager gjorde Lars Lagerbäck svært offensive bytter, avsluttet med tre spisser og fikk se laget berge uavgjort i tilleggstiden.

– Det viser at det er mye spisskompetanse i troppen. Lars har mange alternativer både offensivt og defensivt, sa Sørloth.

Han nekter å avskrive sjansen til å løse EM-billett i høst før siste matematiske mulighet er ute, men innser hva som er lagets problem.

– Det er blitt for mange uavgjorte kamper.

