El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona

Det er det spanske fotballforbundet (RFEF) som har avgjort at kampen utsettes.

De ga beskjed om at klubbene har helgen på seg til å finne en ny dato. Senere fredag ble Barcelona og Real Madrid enige om at onsdag 18. desember er det beste alternativet. Nå gjenstår det bare at RFEF og den spanske ligaen godkjenner datoen.

RFEF mener i utgangspunktet at lørdag 7. desember er et bedre tidspunkt fordi det er en mer gunstig TV-tid.

Det er urolighetene i Catalonia som setter en stopper for kampen at kampen spilles neste helg. Protestene i Barcelona startet da ni katalanske politikere som ønsker løsrivelse fra Spania mandag ble dømt til lange fengselsstraffer. Mange har blitt skadd i sammenstøtene mellom politi og demonstranter i Barcelona og andre byer i Catalonia.

Den spanske ligaen (LFP) foreslo først å flytte kampen til 18. desember, før de så foreslo å bytte rekkefølge på oppgjøret slik at kampen skulle spilles i Madrid.

