Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea

Dermed forlenget nordmannen rekorden han satte torsdag, da han gikk sin 18 runde på rad i en PGA-turnering på under 70 slag. Da passerte Hovland amerikanske Bob Estes og la seg alene på toppen av den prestisjetunge PGA-listen.

I Sør-Korea fredag forlenget Hovland rekken til 19 runder.

Nordmannen startet runden på hull ti og gikk åtte strake hull på par. Den første birdien kom først på det 18. hullet, Hovlands niende hull for dagen.

På de ni siste hullene noterte det norske golfesset seg for ytterligere tre birdies. Han måtte også tåle én bogey, den kom på banens fjerde hull.

Dermed ble det tre under par, og en ny 69-runde på nordmannen. Det fører Hovland til en delt 12.-plass sammenlagt, seks under par. Plassen deler han med fem andre spillere.

Amerikanske Justin Thomas leder turneringen med 13 slag under par, etter sin 63-runde. Han skjøv hjemmehåpet Byeong Hun An ned til andreplassen, som han deler med Danny Lee fra New Zealand. De to spillerne ligger to slag bak Thomas.

Hovland hadde før turneringen i Jeju spilt seks turneringer på PGA-touren som profesjonell. Beste plassering er fjerdeplassen i Greensboro i august. Ellers har Hovland blitt nummer 13, 13, 16, 4 og 10. Han har også en 11.-plass fra Europatouren i England.

Viktor Hovland er ranket som den 94. beste golfspilleren i verden. Den listen toppes av amerikanske Brooks Koepka.

