Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina

sport

Fredag startet nordmannen karantenen. Hans Shenzhen tapte 2-3 hjemme mot serieleder Guangzhou Evergrande. Shenzhen ligger nest sist på tabellen med bare 19 poeng etter 26 kamper.

De to bunnlagene rykker ned til nivå to.

– Jeg slo bare ut med armene for å skjerme ballen. Så viste det seg at en motspiller var en halv meter lavere enn meg, og da traff jeg ansiktet hans med albuen, sa Selnæs til NTB under landslagssamlingen nylig.

Han henviste til utvisningen mot Shanghai Shenhua i slutten av september og hadde håp om å slippe straff. Dommeren sto to meter unna situasjonen og sendte Selnæs i garderoben.

(©NTB)