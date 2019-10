Anders Jacobsen gjør comeback i toppidretten

sport

34-åringen ble presentert i jobben under en pressefrokost på Toppidrettssenteret i Oslo lørdag morgen. Han tiltrer allerede 1. november.

Jacobsen har de siste årene jobbet som senterleder i treningskjeden SATS. I tillegg har han vært engasjert som hoppekspert i NRK.

Nå vender den tidligere hoppstjernen tilbake til toppidretten på heltid.

Bred erfaring

Jacobsen vedgår selv at han har begrenset med erfaring fra motorsport, men at interessen er stor. Han er samtidig forsiktig med å komme med vidløftige programerklæringer før han har blitt bedre kjent med miljøet han nå går inn i.

– Jeg har en del tanker i forhold til hva vi kan gjøre, men nå vil jeg først bruke tiden på å sette meg mer inn i denne sporten og hva man har gjort tidligere, sier han.

Erfaring med toppidretten har han i rikt monn. Jacobsen slo gjennom som skihopper med brask og bram i 2006. Karrierens første verdenscupseier kom i Engelberg i desember, og noen uker senere vant han hoppuka sammenlagt.

34-åringens innholdsrike merittliste inneholder også VM-gull for lag fra Falun i 2015 og lagbronse fra OL i Vancouver i 2020. Han har totalt 11 medaljer fra internasjonale mesterskap og ble nummer to i hoppuka så sent som i 2012/13-sesongen.

Toppidrettshode

Idrettsprofilen fra Haugsbygd utenfor Hønefoss tilhører også en eksklusiv gruppe norske hoppere som har vunnet nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund er glad for å ha fått Jacobsen med på laget.

– Bedre toppidrettshode skal man lete lenge etter, og dette vil være med å løfte forbundets satsing på toppidrett, sier han.

Som motorsportforbundets nye sportssjef skal Anders Jacobsen blant annet jobbe med det 19 år gamle motocrosstalentet Kevin Horgmo, veteranen Pål Anders Ullevålseter og den ferske europamesteren i trial, Ingveig Håkonsen.

