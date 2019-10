Finalen glapp for Norge i curling-VM

sport

For tredje VM på rad tapte det norske mixlaget for Canada i semifinalen.

Det norske laget, bestående av Eirin Mesloe, Harald Skarsheim Rian, Ingvild Skaga og Wilhelm Næss, havnet under 0-2 i første omgang.

På isen i Aberdeen knappet de innpå ett poeng i den tredje omgangen, men så ordnet canadierne en 4-1-ledelse etter den femte. Deretter smalt det fra det norske laget, som tok tre poeng og skapte balanse i regnskapet to omganger før slutt.

I den nest siste omgangen slo Canada tilbake med to poeng og tok ledelsen på ny. Den ble for stor og ett poeng i siste omgang var ikke nok for nordmennene, som tapte 5-6.

Samtidig vant Tyskland 6-4 over Sør-Korea. Norge møter dermed Sør-Korea i bronsefinalen senere lørdag, mens Canada og Tyskland skal gjøre opp om gullet.

