Aalesund sikret opprykk til Eliteserien

Aalesund ville være klare for Eliteserien med minst ett poeng mot Tromsdalen søndag. Det fikset Lars Bohinens menn lett – og vant til slutt 1-0 på Alfheim-kunstgresset, som var lånt for å kunne tilby bedre flombelysning.

Etter 23 minutters spill fikk Torbjørn Agdestein stå alene inne foran Tromsdalens mål, og på enkelt vis kunne han heade bortelaget i føringen etter et presist innlegg fra venstre.

Dermed er Aalesund tilbake i det gjeveste selskap. De har spilt på nivå to siden nedrykket i 2017.

– Det kjennes veldig bra. Vi har for så vidt skjønt at vi kom til å rykke opp, men akkurat i det øyeblikket det skjer, er det fint å kunne kjenne på den tryggheten. Men å rykke opp her med 50 tilskuere på tribunen og null ramme – det var litt spesielt, sa Aafk-trener Bohinen til NTB etter kampen.

God kontroll

Selv om Aalesund hadde full kontroll på kampen i nord, klarte de bare å sette ballen i mål én gang. Det var imidlertid ikke mer som måtte til, og Bohinens menn kunne dermed juble for opprykk tre runder før 1. divisjon er ferdigspilt.

– Vi hadde ett mål før vi kom opp her, og det var å vinne. Akkurat hvordan vi vinner kampen, spiller ikke så stor rolle, sa Bohinen.

Før søndagens kamp sto Aalesund med 67 poeng på 26 kamper, og laget fra Sunnmøre var 11 poeng foran Sandefjord og 12 poeng foran Start.

Tromsdalen, på sin side, har hatt en begredelig sesong – og har kun sanket ni fattige poeng i år. Da Strømmen slo Raufoss 2-1 tidligere søndag, ble det definitivt klart at Tromsdalen spiller 2. divisjon i 2020.

– Det ble store kontraster i dag med vårt opprykk og deres nedrykk. Det var ikke en så fin kamp å rykke opp på, men det spiller ingen rolle. Det som teller, er at vi rykker opp. Heldigvis har vi ikke noe press på oss i de siste tre kampene, sa målscorer Agdestein.

Sandefjord vant, Start avga poeng

Sandefjord, som kjemper om den viktige annenplassen som også gir direkte opprykk, vant komfortabelt 3-0 hjemme mot Notodden. Start er også med i kampen om direkte opprykk, men klarte bare 0-0 hjemme mot KFUM Oslo.

Det betyr at laget fra Kristiansand nå er tre poeng bak Sandefjord. Både Sandefjord og Start har igjen bortekamp mot Aalesund.

– Det er flere lag som kjemper om posisjonering bak oss, så det skal vi ha respekt for. Vi kommer til å mønstre det beste mannskapet vi har i de siste kampene. Og hvis vi tar 75 poeng, setter vi rekord i 1. divisjon med antall poeng på én sesong, og akkurat den rekorden er jeg litt sugen på, sier Bohinen.

I de øvrige kampene i 1. divisjon vant Sogndal 4-0 over Jerv, Skeid tapte 1-2 hjemme for Ullensaker/Kisa, og Nest-Sotra slo Sandnes Ulf 3-0 på hjemmebane.

