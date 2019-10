Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt

sport

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har hatt en blytung sesongstart. Søndag så det ut som oppturen skulle komme. Hjemmelaget United ledet 1-0 mot serieleder Liverpool fram til det var spilt 85 minutter. Da dukket innbytter Lallana opp på bakre stolpe og satte inn 1-1.

Marcus Rashford hadde sendt United i ledelsen før pause.

Solskjærs menn ligger på 13.-plass etter ni runder. Liverpool sikret ett poeng, men tapte poeng til jagende Manchester City. Liverpool leder nå med seks poeng ned til andreplassen.

Serielederen endte dermed også på 17 strake seirer i ligaen. De var én triumf unna å tangere rekorden til Manchester City.

– Det er skuffende for spillerne. De var strålende i dag. Liverpool er et godt lag og presset oss bakover, men jeg følte ikke de skapte så mange store sjanser. Innlegget før målet burde blitt stoppet. Disse tingene straffes mot gode lag, og i dag kostet det oss to poeng, sa United-manager Solskjær til BBC etter kampen.

– De vant ett poeng i dag mens vi tapte to. Det er skuffende at det skjer i en så stor kamp, sa Uniteds målscorer Rashford.

Heller ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp var spesielt fornøyd.

– Vi spiller alltid mot en forsvarsmur. Vi må takle det bedre, men sånn er det. Jeg tror ikke United kan spille slik mot lag som ikke har ballen så mye. Kanskje vi kan løse det bedre, men ett poeng er helt greit, sa tyskeren.

I ledelsen etter jevn start

Manchester United måtte klare seg uten blant andre Paul Pogba og Luke Shaw. David de Gea var derimot frisk etter å ha pådratt seg en skade for landslaget, og Anthony Martial satt på benken etter å ha vært ute med skade i lengre tid.

Liverpool hadde fått tilbake førstekeeper Alisson og midtstopper Joel Matip, men måtte klare seg uten målmaskinen Mohamed Salah.

United åpnet frisk hjemme på Old Trafford. Publikum manet til kamp og rødtrøyene tok initiativet fra start. Hjemmelaget hadde mye ball og gikk aggressivt til verks, men spilte seg ikke til de helt store sjansene.

Utenom noen brukbare skudd virket Liverpool å ha bra kontroll. Etter en drøy halvtime skapte gjestene kampens første store mulighet. Sadio Mané kom seg fri på høyresiden og la inn til Roberto Firmino. Upresset fra cirka 12 meter skjøt brasilianeren svakt midt på keeper.

Bare minutter senere smalt det fra United. Hjemmelaget vant ballen, Daniel James fosset framover og fant Marcus Rashford i boksen. Han satte inn 1-0 til United. Liverpool mente målet skulle annulleres for en forseelse da vertene vant ballen, men etter bruk av videodømming ble målet stående. Jürgen Klopp var tydelig misfornøyd.

To minutter før pause gikk enda en avgjørelse imot gjestene. Mané satte ballen i mål, men reprisene viste at han berørte ballen med hånden før scoringen.

Liverpool-press

Liverpool var tydelig misfornøyde, og etter pausen var det gjestene som tok kommandoen. Riktignok slet de med å spille seg til store muligheter.

Innbytter Alex Oxlade-Chamberlain fikk en grei sjanse da han ladet skuddfoten fra drøye 20 meter, men avslutningen gikk utenfor.

Minutter senere var det målscorer Rashfords tur til å prøve seg fra distanse. Spissen fikk bra treff, men skuddet strøk utenfor stolpen.

Også Fred fikk en bra sjanse, men skuddet hans fra skrått hold gikk langt utenfor.

Bortelaget hadde mye ball, men slet med å bryte ned United-forsvaret. Fem minutter lykkes de til slutt. Et innlegg fra Andy Robertson fant Lallana på bakre stolpe. Han fikk en enkel jobb med å trille inn utligningen.

På overtid var Oxlade-Chamberlain nær å avgjøre for gjestene. Skuddet hans fra 20 meter gikk like utenfor.

